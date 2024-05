Real Madrid : Toni Kroos annonce qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison !

Alors qu’il a fait son retour en sélection pour disputer l’Euro 2024 organisé dans son pays et qu’une prolongation de contrat était discutée avec le Real Madrid, le milieu de terrain va finalement prendre sa retraite sportive à l’issue de la saison.





«Le Real Madrid C. F. annonce que Toni Kroos a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur de football professionnel après l’Euro 2024. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Toni Kroos, un joueur qui fait déjà partie de l’histoire du Real Madrid et qui est l’une des grandes légendes de notre club et du football mondial».