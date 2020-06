Real Madrid : Zidane passe à l'action pour cette piste à 100M€ !

Ciblé depuis plusieurs semaines par le Real Madrid, Kai Havertz aurait vu le club merengue passer à l’action en dégainant une première offre au Bayer Leverkusen.







Le feuilleton Kai Havertz risque d'être mouvementé cet été. Révélation cette saison avec le Bayer Leverkusen avec ses 15 buts et 8 passes décisives (en 38 matchs toutes compétitions confondues), l’international allemand attire les regards des cadors européens. Parmi ses courtisans, le Real Madrid de Zinédine Zidane est le plus intéressé par le milieu offensif comme révélé en exclusivité sur le 10sport. Outre le club merengue, le Bayern Munich, Manchester United ou encore Chelsea seraient intéressés. Alerté par ces intérêts, le Bayer Leverkusen aurait prévenu que Kai Havertz ne partirait pas en dessous de 100M€. Un prix important dans une situation économique difficile pour tous les clubs qui vont devoir faire attention à leur dépense mais qui n’en découragerait pas certains.





Une première offre refusée pour Havertz !





En effet, selon les informations de SportBuzzer, le Real Madrid aurait lancé une première offre pour s’offrir le milieu allemand mais qui aurait été déclinée. La raison ? Elle serait largement en-dessous des attentes du Bayer Leverkusen et des 100M€ réclamés. Un refus qui ne démotiverait pas le Real Madrid qui serait en train de préparer une deuxième offensive en insérant deux joueurs madrilènes pour alléger le prix demandé. Reste à connaitre la position du Bayer Leverkusen concernant cette nouvelle offre. Affaire à suivre…