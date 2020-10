Real Madrid, Zidane : "Je vais réflechir et réflechir"

Zinedine Zidane a tenté d'expliquer l'humiliante défaite du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk pour son entrée en lice en Ligue des Champions.







Le Real a enchaîné une deuxième défaite de rang après celle concédée face à Cadix en Liga et pour Zinedine Zidane, le temps de la réflexion est venu.





« Un mauvais moment. C'était une mauvaise première mi-temps, pas tant pour les joueurs. Ils sont sur le terrain et ils courent. Mais je n'ai pas vu l'équipe comme je le voulais et quand vous ne voyez pas l'équipe comme vous le vouliez, c'est de votre faute. Heureusement, nous avons eu une réaction en seconde période, car ils ne méritent pas ça, ce sont des champions et ça me dérange. Je suis responsable et je dois chercher des solutions, car cela ne peut pas arriver. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Ils sont sur le terrain et ont besoin de solutions », a tenter d'expliquer le coach tricolore en conférence de presse.





Mais comment expliquer une performance aussi indigente à domicile ? « Nous avons manqué de confiance, entrer dans le match comme nous savons le faire et c'est maintenant un moment difficile. On a réagi, il y a une réaction des joueurs, qui sont là. Impossible pour nous d'égaliser. Maintenant je vais réfléchir et réfléchir. Les changements dans le onze ? Oui, c'est dû à l'accumulation de matchs, car ce sont des joueurs qui ne se reposent jamais. Nous avons un match tous les trois jours. Mais bon, il n'y a aucune excuse. Ce sont des décisions que j'ai prises et je dois trouver ce qui nous amènera à redevenir forts et à gagner. Et j'ai quelques jours ». Quelques jours avant le Clasico de Liga qui se rapproche...