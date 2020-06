Real : Ramos dépasse Koeman !

Ronald Koeman n’est plus le défenseur le plus prolifique de l’histoire de la Liga. En inscrivant son penalty contre la Real Sociedad (1-2, victoire du Réal ), Sergio Ramos (34 ans) a détrôné l’ancien joueur du FC Barcelone dans cette catégorie. Le capitaine du Real Madrid compile désormais 68 buts en 447 matchs dans le championnat espagnol, soit un de plus que le Néerlandais, qui n’avait eu besoin que de 192 rencontres pour atteindre les 67 réalisations.