Récompense d’après-CAN : les Lions n’ont pas encore reçu leurs terrains

Les Lions n’ont pas encore reçu leurs terrains

Pour célébrer leur victoire à la CAN 2021, le chef de l’État avait offert de l’argent et des terrains aux Lions. Mais huit mois après l’annonce de cette bonne nouvelle pour la bande à Aliou Cissé, rien n’a bougé. Ils ne sont pas encore en possession des biens promis.