Record : Benzema efface Henry des tablettes !

Karim Benzema a dépassé Thierry Henry au nombre de buts dans un championnat étranger.



En portant le Real Madrid vers la victoire à Eibar (1-3), Karim Benzema est devenu l’attaquant français le plus prolifique dans un championnat étranger.





Karim Benzema est toujours sur son petit nuage. Le n°9 du Real Madrid est dans une telle forme que son entraîneur, un certain Zinedine Zidane, s’est enflammé cette semaine en le qualifiant -excusez du peu- de meilleur attaquant français de l’histoire. L’ancien Lyonnais a apporté de l’eau à son moulin en s’emparant, comme un symbole, du record de buts pour un Français dans un championnat étranger.





Thierry Henry, la légende d’Arsenal, a inscrit 175 buts en 258 matches de Premier League. Benzema, ce dimanche, a inscrit son 176e en Liga avec le Real Madrid, en 361 rencontres. Voilà pour les chiffres, en notant bien que Henry possède un ratio que son successeur en termes d’efficacité, puisqu’il a joué une centaine de matches de moins.





Un but et deux passes décisives pour Benzema

Pour en revenir à ce match à Eibar, Benzema a donc une nouvelle fois porté le Real vers le succès (1-3). D’abord en ouvrant le score d’une très bel enchaînement dans la surface (0-1, 6e), sur un service d’un bon Rodrygo. Puis, après un superbe crochet, en trouvant Luka Modric sur un centre en retrait précis (0-2, 13e). Benzema aurait même pu s’offrir un doublé, s’il avait cadré sa tête (16e), ou sans l’intervention du VAR alors qu’il avait encore marqué un but plein de finesse, en pleine course (33e).





Cela aurait pu mettre le Real à l’abri car, après une entame impressionnante des Merengues, Eibar est revenu dans le match, grâce à une inspiration géniale de Kike Garcia (1-2, 28e). Et les Basques ont même franchement inquiété leur adversaire, qui s’en est bien sorti quand une main de Sergio Ramos dans la surface n’a pas été sanctionnée (81e), ou quand le capitaine madrilène a réussi un superbe sauvetage devant Pedro Bigas (90e+1).





Dans la foulée, Lucas Vazquez a tué le suspense (1-3, 90e+2), sur un service de… Benzema, qui termine donc avec un but et deux passes décisives au compteur. Et permet au Real de rester à la hauteur de l’Atlético en tête du classement.