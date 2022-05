Refus de porter le maillot LGBT+ : ‘’Pourquoi Gana ne peut pas être sanctionné’’, (Avocat)

Me Moustapha Camara, Avocat du Sport

Malgré les remous suscités par son refus de porter le maillot du PSG floqué des couleurs LGBT+, le joueur sénégalais, Idrissa Gana Guèye ne devrait pas être sanctionné. Selon Me Moustapha Kamara, avocat au barreau de Marseille, l'international sénégalais n’a pas violé les clauses qui régissent le football professionnel en France.





‘’L’une des clauses est que les joueurs doivent participer à tous les matches officiels et amicaux dès lors qu'ils sont en bonne santé. Sauf si le joueur avance des motifs qui sont justifiés et légitimes. Il y a également des clauses qui sont dans le contrat qui sont relatives à l’image collective. Ce sont des clauses qui s’imposent au joueur et qui l’obligent à participer à des actions, notamment de promotion commerciale. Ensuite nous avons des clauses qui sont récentes et qui sont relatives à l’éthique’’, rappelle Me Moustapha Camara dans l’observateur.