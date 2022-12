Régis Bogard coach adjoint du Sénégal : ''La stratégie qu'on mettra en place sera la meilleure pour battre l'Angleterre''

Le coach adjoint du Sénégal Régis Bogard en compagnie d'Alfred Gomis était en conférence de presse de la veille de match des huitièmes de finale contre l'Angleterre. Le technicien reste optimiste et annonce une sérénité de son équipe.





''L'objectif est de passer les 8e de finale. Nous travaillons dans ce sens et nous voulons que la sérénité qui régne dans le groupe continue'', soutient Bogard.





''Cette expérience que nos joueurs ont en jouant avec les joueurs anglais va nous servir. On a étudié le coup de pied arrêté et la stratégie qu'on mettra en place on pense qu'elle serait la meilleure'', espère l'adjoint d'Aliou Cissé.