Regroupement des Lions : on connaît les dates d'arrivée dans la Tanière de Sadio Mané, Koulibaly et Lamine Camara

Vingt Lions ont participé au deuxième galop d’entraînement après l’arrivée de Pape Matar Sarr dans la tanière en direction du match Sénégal-RDC, prévu le 6 juin prochain au stade Abdoulaye Wade, rapporte Stade.





Parmi les six joueurs qui restent, le journal spécialisé indique que deux sont attendus ce mercredi : Il s’agit de Habib Diallo et Édouard Mendy, qui disputaient lundi la 34e et dernière journée du championnat saoudien.





Toujours attendus, Sadio Mané et Koulibaly Koulibaly sont annoncés le 2 juin après avoir disputé avec leur club respectif la finale de la Coupe du Roi d’Arabie Saoudite, le vendredi 31 mai.





Le groupe ne devrait être au complet que lundi prochain, coïncidant avec l’arrivée de Lamine Camara, retenu dans le groupe qui doit jouer les barrages de la Ligue 1 avec Metz contre Saint-Étienne. Le milieu de terrain devrait arriver en même temps que le défenseur central du Barça Atlètic, qui joue les play-offs contre l’Union Deportiva Ibiza, souffle Stade.