Réhabilitation du Stade Léopold Senghor : le délai de livraison réduit à 24 mois

Réhabilitation du Stade Léopold Senghor

Le Stade Léopold Sédar Senghor sera prêt à accueillir les Lions du Sénégal dans moins de deux ans. Lancés il y a quelques mois par l’ancien ministre des Sports, Matar Bâ, les travaux de réhabilitation, qui devraient durer 32 mois, sont réduits par l’entrepreneur à 24 mois.





C’est le nouveau patron du sport sénégalais, Yankhoba Diattara qui a donné l’information, hier. Il effectuait une visite de chantier de ladite infrastructure.