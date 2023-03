Reims - OM : Alexis Sanchez stoppe l'invincibilité rémoise, pression sur le PSG !

L'OM a remporté un succès capital en plus de mettre fin à l'invincibilité de Reims. La pression est mise sur le PSG au classement !



Après la défaite du PSG sur la pelouse de Rennes, l'OM savait qu'un succès sur la pelouse de Reims ce dimanche soir était une occasion en or de revenir à sept points en Ligue 1, mettant une belle pression aux Parisiens, mais aussi de conforter la deuxième place. Mais battre Reims ne s'annonçait pas chose facile au vu de la série de 19 matchs sans défaite en cours. Pourtant, l'OM a rempli son contrat et peut remercier Alexis Sanchez !





Les Phocéens ont pourtant été refroidis à la 13e minute quand l'inévitable Balogun a conclu un magnifique travail de Munetsi pour ouvrir la marque (13e). Mais les hommes de Tudor ont vite trouvé les ressources pour réagir, avec un coup magnifique expédié au fond des filets par Alexis Sanchez (16e), lequel a doublé la mise à la demi-heure de jeu sur une passe décisive en profondeur... de Pau Lopez (29e). En deuxième période, l'OM a clairement subi mais Munetsi n'a pas réussi à trouver mieux que le poteau de Lopez de la tête (58e) tandis que le portier espagnol est bien intervenu devant Flips (62e). Après un dernier poteau de Balogun dans les derniers instants (90+3e), l'OM a pu souffler au coup de sifflet final, synonyme de victoire capitale !