Remise de Drapeau : Les Lions empruntent le Ter pour rallier le Palais

Les Lions du Sénégal ont embarqué, cet après-midi à bord du Train Express Régional (TER) pour rallier le Palais de la République où ils vont recevoir le drapeau national des mains du chef de l'Etat, Macky Sall. Sur les images qui défilent sur la toile, on voit les Lions sélectionnés pour la Can 2021 qui se tient au Cameroun, habillés en boubous traditionnels vert et blanc, assortis aux couleurs nationales, vert, jaune et rouge. Les 27 Lions de la Téranga sélectionnés par le coach Aliou Cissé vont rallier, ce soir, le Cameroun, pays organisateur de la Can 2021. L'événement se déroule du 9 janvier au 6 février 2022.