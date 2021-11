Remontada, penalty arrêté à la dernière seconde: un partage au goût de victoire pour Anderlecht contre OHL

Anderlecht contre OHL

Un match complètement fou et un partage presque inespéré pour Anderlecht contre OHL. Menés 0-2 après un quart d'heure, réduits à dix à l’heure de jeu, les Mauves ont égalisé dans les arrêts de jeu avant une dernière minute incroyable: avec l’exclusion d’Ashimeru et le penalty détourné par Hendrik Van Crombrugge. Anderlecht a eu chaud, mais se contentera largement du point du partage.





Une rencontre incroyable de bout en bout. Depuis le premier quart d’heure en boulet de canon d’OHL, au penalty repoussé par Hendrik Van Crombrugge à la 97e minute de jeu, on n’a pas eu le temps de s’embêter en ce début de soirée. De l’intensité, des buts, deux exclusions, des retournements de situation et deux équipes qui ont su exploiter leurs temps forts: un vrai bon match de foot. Et un partage logique à l’arrivée, même si les Louvanistes auront de gros regrets en quittant la capitale.





Le moment marquant

Les parades de Van Crombrugge et... Ashimeru





Il a été exclu moins de 20 minutes après sa montée au jeu et il sera suspendu, mais Majeed Ashimeru a largement contribué à la victoire du Sporting. Sur un contre louvaniste. Sur un contre, à la dernière minute de jeu, Van Crombrugge avait sorti le premier ballon, le médian ghanéen a sorti le second, de la main, sur sa ligne. Une intervention à la Luis Suarez sanctionnée d’un carton rouge et d’un penalty. Mais Hendrik Van Crombrugge a terminé le travail en détournant l’envoi de Sory Kaba. Héroïque pour le Sporting, cruel pour OHL.

L’homme du match

Sans surprise, le titre honorifique d’homme du match est pour Hendrik Van Crombrugge. Pour le penalty arrêté, évidemment, mais pas seulement. Juste avant Ashimeru, c’est déjà lui qui sauve le Sporting. Et le portier anderlechtois avait déjà été décisif plus tôt dans la rencontre, en évitant le 1-3, en milieu de deuxième période. Il avait aussi sorti une brillante parade en tout début de match. Un gros match du début à la fin pour le dernier rempart bruxellois.

La stat

L’autre héros anderlechtois de la soirée, c’est évidemment Joshua Zirkzee. Critiqué ces dernières semaines, l’attaquant prêté par le Bayern a répondu avec ses crampons, sur le terrain. Déjà double buteur contre la RAAL en Coupe de Belgique, il a encore inscrit un doublé ce soir: quatre buts qui vont faire du bien au jeune buteur néerlandais.

Le constat

Un bon point, mais une mauvaise opération