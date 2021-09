Remplacement de Messi : « Pochettino a commis une grave erreur »

L'entraîneur du PSG est pointé du doigt après son crime de lèse-majesté envers Leo Messi.







En rappelant Lionel Messi sur le banc, dimanche lors du choc PSG-OL, Mauricio Pochettino a commis une bourde aux conséquences potentiellement irréversibles selon Jérôme Rothen.

C’est sans conteste le sujet du jour ce lundi, bien au-delà du résultat du premier choc de la saison entre le PSG et l’OL mais aussi du penalty aux allures de tournant du match que dénoncent allègrement les Gones: la sortie prématurée de Lionel Messi, rappelé sur le banc par Mauricio Pochettino à l’entame du dernier quart d’heure a fait l’effet d’une bombe. Jusqu’en Espagne, bien sûr, et aux confins de l’Amérique du Sud.





Certains y voient la marque d’une autorité retrouvée à Paris et saluent le courage de l’entraîneur du club de la capitale. Mais d’aucuns perçoivent surtout un signal déplorable, si ce n’est problématique. C’est le cas de Jérôme Rothen, ce lundi soir sur les ondes de RMC. « Il y a eu une incompréhension totale. On l’a vu, Lionel Messi voulait rester sur le terrain. Pochettino a pris sa décision en son âme et conscience. Là où je trouve que c’est complétement déplacé de la part de Pochettino, c’est qu’il n’a jamais été comme ça avec les autres stars de l’équipe. Depuis qu’il est arrivé, que ce soit Neymar ou Mbappé, il les a toujours laissés sur le terrain, même quand ils étaient mauvais. Il les a toujours protégés. En termes de statut et d’aura, Messi est bien supérieur à Neymar et Mbappé. On parle de Lionel Messi, le meilleur joueur de la planète foot, peut-être toutes générations confondues ! »

« L’image est terrible »

Et l’ancien gaucher parisien d’ajouter: « Quand tu l’as dans ton effectif, tu te dois de le gérer comme le meilleur joueur du monde. Avec tout ce que ça représente. Il a un statut particulier. Il faut éviter des incompréhensions avec ton top joueur, surtout dès sa première titularisation au Parc des Princes. C’est une grave erreur de Pochettino, il aurait dû le laisser sur le terrain. Je ne sais pas à quoi il a joué. Est-ce qu’il a voulu marquer son territoire ? Je n’espère pas, parce que là, il est complétement fou. Tu vas te mettre ton meilleur joueur à dos. Ça laisse des traces, ce genre d’événement-là. Et l’image est terrible. Pochettino s’est planté sur ce coup-là. »





A chaud, en conférence de presse, Mauricio Pochettino a justifié ainsi ce remplacement opéré aux dépens de La Pulga: « Je pense que tout le monde sait qu’on a de très grands joueurs, on doit prendre des décisions, on doit faire des choix par rapport au groupe, par rapport au onze. On doit prendre des décisions par rapport au bien de l’équipe. Parfois les décisions ont des conséquences positives, parfois non. Je suis là pour prendre des décisions. On doit prendre des décisions, ça peut plaire ou ne pas plaire. » A la décharge du technicien argentin, il apparaît que Messi, victime d’une béquille à hauteur d’un genou, n’a pu s’entraîner ce jour.