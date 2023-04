Rémy Ngono (Rfi): ‘’Sané est indiscipliné et le Bayern a pris une mauvaise position’’

L’affaire Sadio Mané-Leroy Sané continue d’alimenter les débats sportifs. Ce vendredi, cette brouille entre les deux joueurs du Bayern a ouvert l’émission Radio Foot international de la Rfi. Et le tonitruant animateur Rémy Ngono a fait parler de lui dès sa prise de parole sur ce sujet. Selon lui, le fils de Souleymane Sané, ancien international sénégalais, est très indiscipliné.





‘’On peut comprendre Zidane pour son coup de boule, mais pas le geste Sadio’’, se désole-t-il d’emblée. Rémy Ngono d’enfoncer le clou: ‘’Sané a eu le même comportement lors d’un match. Il vient souvent en retard et c’est lui qui engueule tout le monde sur le terrain alors qu’il n’est pas capitaine ni entraîneur. Il est indiscipliné Leroy Sané alors que la carrière de Mané dépasse de loin la sienne.’’