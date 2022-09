Rencontre avec le nouveau ministre des Sports : La fédé de handball égraine un chapelet de doléances

Le nouveau patron du sport sénégalais, Yankhoba Diatara a démarré sa nouvelle mission avec une prise de contact avec les fédérations des différentes disciplines sportives. Ce mardi, le ministre des Sports a rendu visite à la Fédération sénégalaise de handball (Fsh).





Lors de cette rencontre, le président de l’instance dirigeante de la discipline, Seydou Diouf a profité de l'occasion pour exposer leurs doléances aux successeurs de Matar Bâ. D’ailleurs avant une réunion de travail, le président de Fsh a fait visiter à Yankhoba Diatara, le stadium Mar Diop qui ‘’est considéré comme le temple du handball sénégalais’’. Aujourd’hui l’infrastructure est en état de délabrement avancé.





‘’Nous avons fait visiter au ministre ce qui est le temple de handball sénégalais, le stadium Iba Mar et nous avons vu dans quelle condition il est. Aujourd’hui le handball ne se joue plus sur du béton. Quand vous allez dans les pays limitrophes, la discipline se joue sur du tapis extérieur. Ce que nous n'arrivons pas à avoir au Sénégal’’, se désole Seydou Diouf.





Ce dernier a aussi déploré le problème d’accès de certaines disciplines dans les infrastructures à cause des activités qui y sont organisées. ‘’L’autre problème, c’est l’utilisation des infrastructures dédiées aux sports de salle, pour d’autres activités. C’était le cas d’Iba Mar qui a été envahi pendant longtemps par la lutte. Mais le problème demeure entier au stade Amadou Barry et Lat-Dior de Thiès. Et parfois ce sont certaines activités qui n’ont rien à voir avec le sport qui empêchent les disciplines dédiées à ses salles d' y accéder’’, déplore-t-il.