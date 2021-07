Rennes : Gomis encaisse 10 buts en 5 matchs et inquiète

À quelques jours de la reprise de la Ligue 1 et la réception du RC Lens, le Stade Rennais a encore du pain sur la planche pour gommer ses lacunes.





Selon le quotidien sportif Stades qui s'en émeut, son portier sénégalais inquiète. En effet, Alfred Gomis a encaissé 10 buts en 5 matchs de préparation.





Après deux nuls face au Standard de Liège (3-3) et au Havre (2-2) et un revers contre Getafe (2-1), les joueurs de Bruno Genesio ont encore chuté en amical, face à Levante (3-1). Flavien Tait a sauvé l'honneur des Rouge et Noir après la pause.