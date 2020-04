Rennes – Séduit par l’OM, Niang « vit mal le départ de Létang »

L'attaquant du Stade Rennais Mbaye Niang, qui a ouvert la porte à un départ à l'OM, n'aurait pas bien vécu le départ d'Olivier Létang.





Après deux saisons passées au Stade Rennais, Mbaye Niang aurait des envies d’ailleurs. L’international sénégalais a lâché il y a quelques jours dans L’Équipe des propos qui résonnent encore : « Si un club comme l’Olympique de Marseille venait demain sonner la charge pour essayer de me recruter, je ne serais pas insensible. Il faudra prendre le temps et le moment venu, voir ce qu’on décidera ». Auteur de 10 buts en 26 matchs de Ligue 1, l'international sénégalais a un contrat avec les Rouge et Noir qui court jusqu’en 2023. Peut-il partir dès le prochain mercato estival ? Selon un proche du dossier cité par Le Phocéen, cette hypothèse prend du poids.





Niang ne serait plus en phase avec le projet de Rennes





Mbaye Niang n'aurait pas apprécié le départ inattendu de l'homme qui l'avait recruté à Rennes : Olivier Létang. « Il l'a déclaré dès le départ, et ce n'était pas juste pour lui rendre hommage : Niang vit mal le départ d'Olivier Létang, c'est avec lui qu'il avait signé à Rennes et il sait que son départ ce n'est pas juste une incompatibilité d'humeur avec l'entraîneur. D'autant plus avec la crise, une nouvelle politique va être mise en place et cela lui correspond un peu moins », a expliqué cette source anonyme.