Rennes / Niang : « Ben Arfa, c’est pas normal ce qu’il fait »

Lors d’un live Instagram, Mbaye Niang a affirmé être admiratif des qualités d’Hatem Ben Arfa, notamment lors de son passage à Rennes.





Hatem Ben Arfa est sans doute l’un des plus grands talents cachés de sa génération. Malgré des fulgurances à Lyon, Newcastle et Nice, sa carrière est souvent jugée décevante au vu de son potentiel. Et malgré les critiques à son égard, il peut compter sur le soutien de nombreuses personnalités du football, dont des anciens coéquipiers.





Mbaye Niang était l’invité du live Instagram de Smail Bouabdellah. Et lorsqu’il lui demande quel est le joueur qui l’a le plus impressionné, l’attaquant du Stade Rennais répond : « C’est Ben Arfa. Hatem quant tu le vois il fait des trucs, pour moi c’est pas normal. J’ai vu beaucoup de joueurs, j’ai vu des Robinho, des mecs super forts, mais Hatem ce qu’il peut faire c’est pas un truc normal. Pour le mec qu’il ait, vu comment il s’en fou, c’est pas normal. Je me rappelle d’un match contre Nantes, on faisait des une-deux je sais même pas comment j’arrivais à lui remettre. Ce match là il a retourné Girotto, il a retourné Pallois, même moi j’étais sur le terrain, j’étais un supporter. Hatem il fait des choses que seuls des mecs comme Messi ou Robinho peuvent faire. Aujourd’hui je parle encore avec lui et je lui dit ‘ce que tu fais c’est pas normal’. C’est des mecs qui peuvent te débloquer un match quand c’est serré sur deux, trois dribbles. C’est des mecs faut jamais leur cracher dessus, faut les encourager parce que des fois ça marche pas. » Une déclaration qui a visiblement plu à Hatem Ben Arfa, qui s’est empressé de la partager sur ses réseaux sociaux.