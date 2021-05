Rennes-PSG (1-1) - Paris perd sans doute le titre à Rennes

Secoué tout au long de la soirée en Bretagne, le PSG a perdu deux points précieux et probablement perdu ses chances d'être sacré champion.







Dans un match décisif à la fois pour le titre côté parisien et la course à l'Europe côté rennais, les deux équipes se sont livré un duel haletant de bout en bout. Rejoints au score à vingt minutes du terme, les Parisiens ont très probablement perdu leur titre de champions de France.





Guirassy passe d'ailleurs proche de suprendre Paris d'entrée, mais son pointu passe à côté du but de Keylor Navas. Dans la foulée, le PSG se procure plusieurs grosses opportunités.





Par Ander Herrera d'abord, dont la reprise passe à un cheveu du poteau avant de voir sa frappe de l'entrée de la surface détournée par Alfred Gomis. Par Neymar ensuite, bien décalé sur la gauche de la surface par Di Maria, mais qui ne cadre pas sa tentative.





La rencontre est particulièrement ouverte, et Doku profite des nombreux espaces qui lui sont laissés dans son couloir droit pour prendre plusieurs fois le dessus sur Layvin Kurzawa pour faire passer plusieurs frayeurs dans la défense parisienne. Le but de Guirassy est refusé pour hors-jeu, tout comme celui de Kean alors que le ballon était sorti au préalable.





Jusqu'au tournant de cette première période. Trouvé par un centre de Di Maria, Kurzawa envoie sa reprise au-dessus mais subit une semelle d'Aguerd sur le pare-tibia. Après avoir consulté la vidéo, M. Buquet envoie Neymar tromper Gomis du point de penalty pour ouvrir le score (0-1, 45e+6).

Cruel pour des Rennais joueurs et qui vont encore se procurer des occasions dès la reprise par l'intermédiaire d'un très bon Doku, qui bute sur Keylor Navas après un nouveau déboulé. Le Belge est intenable, et Paris pousse un nouveau soupir de soulagement quand la frappe contrée de Maouassa fuit le cadre.

De l'autre côté du terrain, Draxler s'essaie lui à un exercice de jongle avant de frapper en pivot mais manque le cadre de rien pour faire le break. Mais Paris continue de souffrir et voit Navas réaliser un nouvel exploit en détournant la frappe de l'entrée de la surface de Flavien Tait.









Mais la défense des Rouge et Bleu finit logiquement par craquer quelques minutes plus tard sur corner quand Guirassy s'élève plus haut que Diallo pour trouver le poteau rentrant d'un Navas impuissant et égaliser pour Rennes (1-1, 70e).







Tout proche de la perte du titre, les Parisiens se ruent à l'attaque dans la dernier quart d'heure tandis que Mauricio Pochettino lance ses dernières cartouches offensives. Rennes est dangereux en contres et Guirassy vient lui inquiéter une nouvelle fois Navas. Presnel Kimpembe est lui exclu pour un tacle très en retard près de la ligne de touche sur Doku, parti à toute vitesse.





Paris a sans doute perdu très gros sur la pelouse du Roazhon Park. Il faut même un énorme Navas pour priver Tait du but de la victoire à l'orée du temps additionnel.