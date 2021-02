Rennes tombe dès son entrée en lice en Coupe de France à Angers

Demi-finaliste la saison passée, Rennes a payé son entame de match ratée à Angers (1-2), jeudi, en 32es de finale de la Coupe de France.



Avec ou sans public, la Coupe de France « reste une magnifique compétition », et Julien Stéphan voulait « la jouer à fond ». On ne peut pas dire que ses joueurs n'étaient pas sur la même longueur d'onde, car on n'a longtemps vu qu'eux sur la pelouse du stade Raymond Kopa (68 % de possession de balle, 88 % en seconde période). Mais leur entame ratée leur a coûté la qualification.





Angelo Fulgini a porté les deux coups fatals aux visiteurs dès le premier quart d'heure : d'abord de la tête, au bout d'une action qu'il avait lui-même initiée (4e, 1-0), puis sur un penalty obtenu par Pierrick Capelle (14e, 2-0). Angers a eu l'opportunité d'enfoncer le clou avant de regagner les vestiaires, mais Nayef Aguerd a sauvé son équipe devant Mohamed-Ali Cho (45e+1), et le SCO n'a alors eu de cesse de reculer.





À peine entré à la place de Romain Del Castillo, touché au visage et sorti sur civière, Serhou Guirassy a réduit le score d'une merveille de frappe enroulée en pivot (53e, 1-2), avant de buter sur la sortie de Ludovic Butelle dans la foulée (53e). Gboho (66e), Terrier (69e, 88e) et Guirassy, encore lui (82e), ont fait passer de nouveaux frissons sur le but angevin, mais sans réussite.









Après Reims, Nantes, Bordeaux, Nîmes, Dijon et Saint-Étienne, Rennes est le septième club de Ligue 1 à sortir de la Coupe dès les 32es de finale cette saison. Les Rouge et Noir, vainqueurs de l'épreuve il y a deux ans, avaient atteint les demies l'année dernière.