Répartition des primes des Lions : Matar Bâ met fin à la polémique

Matar Ba met fin à la Polémique sur les primes des lions

Les primes des Lions du football ont créé la polémique. Car selon des informations relayées, outre les joueurs, d’autres personnes en ont bénéficié. Ce sur quoi le ministre des Sports, Matar Ba a voulu apporter des précisions





D’emblée, il a soutenu que sur l’argent offert par le président de la République, Macky Sall à la délégation officielle suite au sacre, il ne devrait pas y avoir de commentaires là-dessus. Selon lui, tout a été fait dans les règles de l’art. Mieux, Matar Ba a affirmé qu’il y a la prime de performance et celle spéciale qui ressort du domaine du chef de l’Etat.





«On ne peut pas critiquer les Lions parce que c’est une décision du chef de l’Etat. Ce qui devrait être visé, c’est l’arrêté qui a défini les primes de performance. Lequel fixe le nombre de places de la délégation et définit les primes d’objectif. Aujourd’hui, c’est cela qui fait l’objet de critique puisque la manière dont on a posé le problème, laisse comprendre que l’on a enlevé quelqu’un et mis un autre », a déclaré le ministre du Sports, ce 13 février, dans l’émission Jury du dimanche sur Iradio. Avant de faire remarquer : «D’ailleurs, quand il faut récuser ou poser un débat par rapport à un groupe de performance, il faudrait le faire avant la compétition. On n’attend pas la fin de celle-ci pour le faire. Les primes de sélections et de participation ont été payées une semaine avant le départ de l’équipe nationale au Cameroun. Je ne pense (pas) qu’il y a possibilité à polémiquer là-dessus ».