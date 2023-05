Report de Balla-Eumeu ? La réponse de Makane Mbengue

Makane Mbengue est formel : Balla Gaye 2-Eumeu Sène aura bel et bien lieu à la date jusque-là retenue. Le coordonnateur de Gaston productions indique qu’un report n’est pas d’actualité contrairement à certaines rumeurs qui circulent depuis quelques jours. «On ne peut pas empêcher les gens de parler», lance-t-il dans les colonnes de Sunu Lamb.



Le fils de Gaston Mbengue embraye : «Tout ce que je peux vous dire est que le combat entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène aura lieu le 30 juillet si Dieu le veut bien. On a régularisé le combat au niveau du CNG et la promotion va bientôt démarrer. Prions tout simplement que les deux lutteurs se portent à merveille et qu’ils ne contractent aucune blessure.»



Eumeu Sène et Balla Gaye 2 vont s’affronter pour la troisième fois. Le premier a remporté leurs confrontations en 2009 et en 2015.