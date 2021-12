Report de la Can : Ce texte de la Caf qui contredit RMC

Un texte de la Caf contredit RMC

Le journal Français RMC parle d’un possible report de la Coupe d’Afrique des Nations. Une information contredit par un texte publié ce mercredi 15 décembre sur son site d’information. « À moins de quatre semaines du coup d'envoi du plus grand événement d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies au Cameroun 2021, le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a noté les progrès réalisés mais a également exhorté tout le monde à travailler sans relâche pour s'assurer que tout est en place pour le match d'ouverture le 09 janvier 2022 », lit-on dans le texte.





L’article en question précise que Mosengo-Omba séjourne actuellement au Cameroun pour travailler avec le comité d'organisation local et le gouvernement camerounais dans la livraison de l'événement. D’ailleurs, Mosengo-Omba a tenu plusieurs réunions hier incluant le ministre des Sports, le professeur Narcise Mouelle Kombi et le ministre de la santé publique Manaouda Malachie.