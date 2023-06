Report du match As Pikine vs Jaraaf :Le comité des supporters de Pikine prend le contre-pied de la fédération de football

Le Comité des Supporters de l'AS Pikine prend le contre-pied de la Fédération sénégalaise de football. Il est contre le de report du match des 1/8eme de finale de la Coupe du Sénégal devant opposer l'AS Pikine au Jaraaf. En effet, il se désole des incidents survenus après le dernier match ayant opposé les deux clubs.





L'organisation des supporters rappelle que depuis des années, il n'y a jamais eu ces genres de choses lors de nos matchs à domicile.

"Ces incidents regrettables auraient pu être évités si par le passé des mesures idoines avaient été prises notamment lors de nos déplacements au Stade Iba Mar DIOP (contre Gorée et Jaraaf) où ses membres ont vécu des agressions ayant causé des blessés graves ou lors du match entre AS Pikine et Dakar Sacré Cœur et récemment après un match à Ngalandou Diouf et même pas un mot de compassion ni de la part de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) ni de la part de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) à l'endroit de nos supporters. ",déclare-t-il, dans un communiqué.





Le comité invite tous les supporters à la retenue et à la remobilisation autour de l'équipe.





Ce dernier met en garde la Fédération sénégalaise de Football contre toute délocalisation du match de huitième de finale de la Coupe du Sénégal.

Le comité demande à la FSF de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour la bonne tenue de cette rencontre au stade Alassane Djigo de Pikine.