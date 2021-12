Reprogrammation du combat Papa Sow/Siteu : Voici la dernière décision prise par le promoteur

Une réunion d’urgence a été convoquée par le CNG (comité national de gestion de la lutte), ce mardi 14 décembre 2021 dans les locaux du CNG à l’Arène nationale de Pikine. Une occasion pour le promoteur Pape Abdou Fall de rencontrer les deux lutteurs à savoir Papa Sow et Siteu.



Lors de cette rencontre, la surprise a été la décision prise par le promoteur Pape Abdou Fall de se désengager du combat Papa Sow/Siteu qui ne connaît pas encore son vainqueur, alors que bon nombres d’amateurs attendaient une date de programmation.



En effet, Pape Abdou Fall a décidé de ne pas reprogrammer le combat qui devrait opposer Papa Sow et Siteu et promet de remettre aux deux lutteurs le reste de leur cachet pour ce duel avorté.



Par ailleurs, le promoteur a tenu à clarifier devant les journalistes qu’il ne devait aucun sou à un lutteur, et qu’il n’envisage pas pour le moment de reprendre ce combat.



Selon Adama Bop, le porte parole du CNG, une décision sera prise par la réunion du comité qui va statuer sur le sort des lutteurs et leurs cachets, rapporte Emedia.