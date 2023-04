Retour de Mané à Liverpool : Kolo Touré se prononce

Saison 2022-2023 compliquée pour le double meilleur joueur africain. Arrivé au Bayern Munich cet été, Sadio Mané quitte Liverpool après 6 ans de bons et loyaux services. Dans son nouveau club, le Sénégalais connaît des débuts en dents de scie alternant les bonnes performances et les moins bonnes. L'épisode qui va mettre un gros coup d'arrêt à sa période d'adaptation reste sa blessure contractée avant la coupe du monde au Qatar qui va l'éloigner des terrains pendant 2 mois. En termes de chiffres, l'enfant de Bambali compte 12 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues. Un bilan qui reste loin de ses performances moyennes et des attentes de la direction bavaroise.





Du côté de son ancien club aussi, ce n'est pas la joie. Liverpool pointe à la 7ème place avec 53 points au compteur. Une méforme causée, selon de nombreux spécialistes, par le départ de Sadio Mané. Au vu de cette situation, des rumeurs d'un retour du "chaînon manquant" de cette équipe des Reds se propagent.





Interrogé par The Mirror, Kolo Touré corrobore la thèse du vide causé par le départ de la star sénégalaise. "Jurgen est un grand manager. Il a gagné en Allemagne, il a gagné ici. Chaque club passe par un moment de transition. Je pense que la perte de [Sadio] Mané a été importante pour eux [...] Selon moi, Mané était spécial pour eux parce qu'il pouvait provoquer beaucoup de buts, que ce soit en marquant ou en offrant des ballons. Mais il avait aussi une grande personnalité. C'est un joueur qui, dans les moments difficiles, était capable de faire la différence", explique-t-il.