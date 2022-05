Retour de Messi à Barcelone : son père lâche des indices

La superstar du Paris Saint Germain Lionel Messi a fait allusion à un possible retour à Barcelone et son père Jorge a attisé les flammes en disant qu’il espère que cela se produira.

Le père de Lionel Messi, Jorge, a laissé entendre que son fils reviendrait à Barcelone après sa première saison décevante avec le Paris Saint Germain .



Alors que Jorge revenait en Catalogne après avoir rendu visite à Lionel à Paris, la chaîne espagnole Twitch Jijantes FC a réussi à lui parler rapidement. Ils lui ont demandé comment allait son fils et s’il était heureux dans la capitale française, et pour la plupart, Jorge est resté professionnellement discret.

Mais juste avant de sauter dans sa voiture pour quitter l’aéroport, Messi Sr a laissé échapper qu’il « espère que Leo pourra retourner à Barcelone, un jour ».





Messi a été contraint de quitter Barcelone l’été dernier avec le club en crise financière et des restrictions fiscales, ce qui signifie qu’ils n’ont pas pu renouveler son contrat. Il a stupéfié le monde en annonçant qu’il partait lors d’une conférence de presse larmoyante en août, au cours de laquelle il a avoué qu’il voulait revenir au club « un jour ».





Moins d’une semaine plus tard, la mégastar argentine a signé pour le PSG, et bien qu’il ait aidé les géants français à récupérer le titre de Ligue 1 et qu’il ait réalisé une multitude de passes décisives, il n’a pas été à la hauteur des normes stratosphériques qu’il s’est fixées. au cours de la dernière décennie et demie.





Les buts ne sont pas le seul moyen de juger le succès d’un footballeur, mais 11 apparitions sur 33 pour le club est un retour un peu timide, surtout après une moyenne de 48,5 par saison au cours des 13 dernières années.





L’incapacité de Messi à changer l’impact du PSG en Ligue des champions reste également un point d’achoppement, et lui et Neymar ont été fortement hués par leurs propres fans après avoir été éliminés par le Real Madrid plus tôt cette année.