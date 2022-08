Retour gagnant pour Naomi Osaka, qui franchit le premier tour du tournoi de San José

Naomi Osaka a réussi son retour, mardi, après deux mois d'absence, en passant le premier tour du tournoi de San José (États-Unis). La joueuse japonaise, ancienne n°1 mondiale, désormais 41e à la WTA, a battu la Chinoise Zheng Qinwen (6-4, 3-6, 6-1), classée, elle, à la 51e place.



Osaka, quatre fois victorieuse en Grand Chelem, n'avait plus joué de match depuis sa défaite au premier tour de Roland-Garros, en raison d'une blessure persistante au tendon d'Achille. « C'est vraiment cool de revenir jouer, a-t-elle déclaré. Je n'avais pas joué depuis le mois de mai. Je ne le savais pas. Quelqu'un me l'a dit. (...) Je suis vraiment heureuse. »



Ce match marquait également le retour de Leonard François, le père d'Osaka, redevenu l'entraîneur de sa fille. Ces deux dernières années, elle avait travaillé avec Wim Fissette. « C'est bon pour lui d'être de retour parce qu'il me fait toujours sourire », a confié Naomi Osaka. Au deuxième tour, elle affrontera l'Américaine Coco Gauff, finaliste à Roland-Garros cette année, qui a sèchement battu l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (6-1, 6-0).