Retournement de situation : La CAF dément le report de la CAN 2025 et suspend sa décision à une réunion

S'agit-il d'un revirement à 360 degrés après les critiques subies suite à l'annonce du report de la CAN 2025 au mois de janvier 2026 ?









Après l'annonce du journal français L'Equipe, la CAF a publié un communiqué, sur les réseaux sociaux, pour démentir ce report. Selon la CAF, la décision va dépendre d'une réunion à venir.





"Les annonces concernant un éventuel report de la CAN 2025 sont fausses. Le Comité Exécutif de la CAF se réunira pour délibérer et prendre une décision sur les dates de la CAN 2025. La CAF publiera ensuite une déclaration officielle sur le sujet", lit-on sur le communiqué de la CAF.