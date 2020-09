Retournement de situation: le Mali convoque Adama Traoré

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Adama Traoré ! Alors qu’il avait manqué sa première convocation avec l'Espagne le mois dernier en raison d'un test positif au Covid-19, le prodige hispano-malien de Wolverhampton, a été retenu ce lundi par le... Mali, en vue des matches amicaux du mois d'octobre.







Les Aigles lorgnent de nouveau Adama Traoré. Le nom de la pépite hispano-malienne, milieu de terrain offensif de Wolverhampton, figure à la surprise générale sur la liste des joueurs retenus par le sélectionneur Mohamed Magassouba en vue des amicaux face au Ghana et à l’Iran, les 9 et 13 octobre prochains. Cette convocation signifie-t-elle que l'originaire de Bamako, qui semble n'avoir d'yeux que pour la Roja, aurait désormais changé d’avis ? A priori non, et il s’agirait plus vraisemblablement d’un coup de poker tenté par les dirigeants maliens. En effet, sélectionné en septembre dernier par l’Espagne, celui qui est devenu l’espace d’une saison le cauchemar des défenseurs de Premier League avait alors été contraint de déclarer forfait, par précaution, en raison d’un test positif au Covid-19. Apparu précédemment avec les équipes de jeunes de la "Roja", le prodige issu de la célèbre Masia du FC Barcelone (2004-2015) avait entre autres faits d’armes pris part au Championnat d’Europe des moins de 19 ans 2013, avant de porter le maillot de l’équipe Espoirs en mars 2018. Rien n’indique ainsi que l’intéressé souhaiterait désormais évoluer pour le pays de ses parents. Affaire à suivre ?