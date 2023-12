Retraite de Gorgui Sy Dieng : la réaction de Amadou Gallo Fall

Gorgui Sy Dieng a mis un terme à sa carrière de basketteur. Le pivot sénégalais est passé chargé des Opérations basket des Spurs de San Antonio (NBA), le club où il a pris sa retraite après y avoir joué une trentaine de matchs en 2022-2023. Président de la Basket-ball Africa League (BAL), Amadou Gallo Fall a félicité le jeune retraité (33 ans), qui a passé 10 ans en NBA. «C’est toujours une bénédiction de pouvoir prendre ce genre de décision en toute quiétude et de sa propre volonté», s’est exclamé le dirigeant sénégalais dans Le Quotidien.



Gallo Fall d’embrayer : «Gorgui a eu une carrière auguste, aussi bien sur le plan national qu’international. Il a fait les beaux jours de notre Équipe nationale. C’est un joueur qui est respecté sur le continent avec une longue carrière en NBA. Il faut lui tirer le chapeau. On lui souhaite plein succès pour le reste de sa carrière.»



Le patron de BAL d’ajouter : «Gorgui est encore très jeune. Il a énormément de choses à faire et à apporter par rapport à son engagement en dehors du terrain. Cette décision, nous la saluons, nous la respectons. C’est un joueur pour qui nous avons beaucoup d’estime et d’affection.»