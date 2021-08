Reug Reug hausse le ton : “Gouye Gui sait pas se bagarrer, il ne peut pas me corriger”

Son combat contre Gouye Gui, qui devait se tenir ce 29 août, a été reporté à cause de la covid-19. Mais, Reug Reug tient à avertir son adversaire.



Juste après le report de son combat contre Reug Reug, le Roi du Simpi avait assuré qu’il avait recruté trois boxeurs, aux USA, pour parfaire sa bagarre. Ce qui laisse penser que Gouye Gui était prêt pour la bagarre contre l’enfant de Thiaroye, Reug Reug.



“Gouye Gui est un champion, mais il ne sait pas se battre. Sa bagarre n’est pas parfaite. Et puis, citez-moi un lutteur à qui Gouye Gui a donné un coup parfait durant sa carrière. On n’a pas la même façon de se bagarrer, je connais sa force. Maos qu’il sache que je ne suis pas un lutteur dont on retient la main gauche, en lui donnant des coups avec sa main droite. Je ne vais pas attendre ça. Bref, Gouy Gui ne peut pas me corriger”, a répondu Reug Reug dans l’émission de la TFM.