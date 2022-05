Revalorisation salariale : Bientôt le jackpot pour Aliou Cissé...

Revalorisation du Salaire de Aliou Cissé

18 millions de Fcfa, c’est le montant que perçoit chaque mois le sélectionneur national. Aliou Cissé est le premier, sur le banc du Sénégal, à avoir atteint une telle rémunération. Mais voilà, ces derniers résultats ont, énormément, fait grimper sa cote sur le plan international remettant au goût du jour une nouvelle revalorisation.





Sur la plateau d’Iftaar, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Saïdou Sow a abordé la question. Selon lui, le sélectionneur national mériterait amplement de voir son salaire à la hausse : « Aliou Cissé mérite tout au Sénégal. Dans l’histoire de ce pays, celui qui nous a qualifiés deux fois à une coupe du monde et a remporté une coupe d’Afrique, mérite tout. »





Le numéro 2 de la fédération sénégalaise de football révèle que des échanges en ce sens sont en cours : « C’est vrai que nous discutons avec lui par rapport à son salaire et où il en est actuellement. La fédération sénégalaise, au vu de cette dynamique positive, doit pouvoir lui proposer une offre qui devrait convenir à son nouveau statut. Il le mérite car, c’est normal que lorsque tu fais un travail, tu sois revalorisé à la hauteur de tes résultats. »