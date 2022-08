Révélation de la Liga, Pathé Ciss attend un signe d'Aliou Cissé...

Il est l’un des Sénégalais les plus en vue en ce début de saison 2022-2023. Pathé Ciss, le jeune frère de Saliou Ciss, crève les écrans en Espagne du côté du Rayo Vallecano. Le milieu de terrain s’est confié à Seneweb sur son état de forme actuel, sa relation avec le coach aliou Cissé et de la Coupe du monde au Qatar.



Pour la première journée de championnat espagnol, le FC Barcelone recevait le Rayo Vallecano. Les hommes de Xavi s’attendaient sûrement à un match de routine compte-tenu de leur mercato phénoménal marqué par les arrivées de joueurs de renom. Mais voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu, la faute à des Madrilènes teigneux et bien regroupés mais aussi à un grand homme au milieu de terrain : Pathé Ciss.



Le footballeur sénégalais avait crevé l’écran en étant omniprésent dans le cœur du jeu pour récupérer les ballons et lancer les offensives. Si le match s’est soldé sur un score de parité (0-0), Pathé Ciss aurait pu être le sauveur côté du Rayo si son but dans les derniers instants de la partie n’avait pas été refusé en raison d’un hors-jeu.



Bis Repetita pour le Sénégalais de 28 ans lors de la deuxième journée contre l’Espanyol Barcelone. Le milieu de terrain a tout simplement fait le match parfait avec 89 % de passes réussies (42 sur 47), 6 passes longues réussies sur 7, 7 dégagements, 3 duels gagnés, 4 récupérations. Il a été récompensé de ses efforts avec un but.



« J’ai toujours eu le même état d’esprit qui est de m’améliorer, de progresser jour après jour »



Approché par Seneweb, Pathé Ciss nous donne la recette de sa forme : « Mon début de saison se passe très bien grâce à Dieu et aux entraînements que je menais quotidiennement durant mes vacances. J’ai toujours eu le même état d’esprit qui est de m’améliorer, de progresser jour après jour. Et faire de mon mieux à chaque entraînement et à chaque match ». Pour les observateurs de la carrière du joueur, il est évident que l’enfant de Diambars a enrichi sa palette technique. « Je pense que la maturité se gagne en jouant et pour jouer, il faut être concentré à l'entraînement tout comme en match. Et avoir confiance en soi. Je pense que sur ces deux points, je me suis beaucoup amélioré », explique-t-il.



Silence radio du côté d’Aliou Cissé



Ayant atteint l'âge de la maturité (28 ans), Pathé Ciss considère n'avoir pas encore fait étalage de toutes ses qualités : « Je ne pense pas avoir montré tout mon potentiel. Comme vous le savez, un joueur qui souhaite aller de l’avant doit constamment chercher à s’améliorer. Et je pense que je suis sur cette voie ».



Plus que quelques mois avant la grande messe du football mondial au Qatar. Même s’il est éligible pour arborer les couleurs nationales, le frangin à Saliou Ciss, n’a pas encore eu cette opportunité. Il assure qu’une sélection en équipe nationale pour cette compétition n’est pas une obsession et qu’il met tout en œuvre pour réussir son pari du côté du Rayo Vallecano. « Moi, je me concentre sur mes matchs avec mon club. Pour la coupe du monde, je souhaite que tous les joueurs Sénégalais qui y participeront y aillent en paix. Si tu as la chance d’y aller tant mieux. Tout ceux qui seront au Qatar, vont représenter la nation », dit-il. Quant à sa relation avec le sélectionneur national, Pathé Ciss lance : « Non, coach Aliou Cissé et moi, n’avons jamais eu d’échange ».



Avec le manque de temps de jeu des cadres sénégalais au milieu de terrain tels que idrissa Gueye, Pape Gueye, Cheikhou Kouyaté et Nampalys Mendy, la venue de Pathé Ciss pourrait insuffler du sang neuf dans ce secteur du jeu vieillissant et en manque de rythme en club.