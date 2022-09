MMA : avec Ciryl Gane, l’UFC fête en grande pompe son arrivée en France

Richard-Toll : La grande cuve d

L’UFC lance officiellement son premier événement à Paris, après un chemin sinueux pour changer l’image de cette discipline jugée violente dans l’Hexagone.



Paris est sous les projecteurs. Parmi les derniers pays à interdire le MMA jusqu’en 2020, la France accueille à guichets fermés la première compétition de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) sur son territoire ce samedi 3 septembre.



Et c’est dans la cage de l’Accor Arena de Paris que le Français Ciryl Gane tentera de briller à domicile sous la bannière UFC. Après un show de plusieurs heures, le combat entre Ciryl Gane et l’Australien Tai Tuivasa sera d’ailleurs le « main event » de la soirée. Devenu à 32 ans le porte-drapeau du MMA en France, le Vendéen s’offre le haut de l’affiche dans l’octogone.



Vendues en quelques minutes à des prix allant de 83 euros à plus de 1 500 euros, les 15 000 places de l’Accor Arena attestent déjà de l’engouement inédit pour cette discipline en France, longtemps interdite officiellement. Un changement tel que même la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra se trouvera dans les travées de l’Accor Arena.





Sport de combat qui combine plusieurs arts martiaux et permet coups de pied, poing, genou et coude, ainsi que coups au sol, étranglements et clés à l’intérieur d’une cage, la discipline du MMA a longtemps traîné une réputation sulfureuse. Et ce, malgré le rayonnement international de stars comme l’Américaine Ronda Rousey ou l’Irlandais Conor McGregor.