Ricky Kaka : « Romelu Lukaku est l’attaquant no 1 au monde »

La légende du football brésilien, Ricardo Izecson dos Santos Leite, communément appelé Kaká, a déclaré Romelu Lukaku attaquant n°1 au monde.



L’attaquant de Chelsea et de la Belgique a marqué 24 buts pour l’Inter Milan la saison dernière pour les mener à leur premier titre de Serie A en 11 ans. Le joueur de 28 ans a ensuite marqué quatre buts à l’Euro 2020 alors que son pays a atteint les quarts de finale, avant de gagner 98 millions de livres sterling à Chelsea en août.



Il a également marqué trois buts jusqu’à présent pour les champions d’Europe, et l’ancienne légende de l’AC Milan Kaka pense que le Belge a des caractéristiques similaires à son ancien coéquipier international, Adriano.



« Romelu est le numéro un, il me rappelle Adriano à son meilleur – force physique, intelligence, vitesse« , a déclaré Kaka à la publication italienne Gazzetta dello Sport via sempreinter.com.



L’ancien attaquant brésilien Adriano a marqué 67 buts en deux passages à San Siro pour l’Inter, tout en marquant 27 buts en 48 apparitions pour le Brésil entre le début du siècle et 2010. Le joueur de 39 ans a également connu de beaux buts à Parme, Sao. Paulo et dans deux de ses trois séjours à Flamengo.



Kaka pense également que l’AC Milan a l’opportunité parfaite de remporter le Scudetto après avoir terminé deuxième en 2020-21. « Je pense que cela pourrait être le bon moment pour Milan« , a ajouté Kaka. « Ils ont une continuité, tandis que les autres ont chacun perdu quelque chose – la Juventus n’a plus Ronaldo, l’Inter devra répartir les buts dans l’équipe sans Lukaku. »