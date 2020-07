Rivaldo préfère Neymar à Lautaro pour le Barça

Barcelone devrait se concentrer sur la signature de Neymar plutôt que Lautaro selon Rivaldo.

Martinez a émergé comme une cible pour le Barça après une campagne stellaire en Italie avec l'Inter, au cours de laquelle il a marqué 17 buts en 37 apparitions.





Les champions d'Espagne ont raté l'occasion de signer l'Argentin pour 111 millions d'euros lorsque sa clause de libération a expiré mardi et pour Rivaldo, ils feraient mieux de viser Neymar.





La superstar du Paris Saint-Germain a failli rejoindre le Barça l'année dernière, et bien que les deux clubs ne soient pas parvenus à un accord sur le montant final, les négociations pourraient se poursuivre en 2020.









"La clause de libération de Lautaro Martinez a récemment expiré, donc l'Inter peut maintenant demander plus d'argent pour le vendre et, apparemment, ils veulent prolonger son contrat et le garder au club. Pour cette raison, je pense que Barcelone devrait se recentrer sur la signature de Neymar cet été", a analysé Rivaldo pour Betfair.





"Leonardo pourrait maintenant être intéressé à négocier. Je crois que si Neymar rejoignait Lionel Messi, cela aiderait Barcelone à redevenir cette équipe sensationnelle qui a remporté de nombreux titres il y a plusieurs années."





"Neymar serait la meilleure signature possible pour Barcelone, car il encouragera l'équipe et donnera une alternative intéressante pour décider des matchs, permettant à Messi de se reposer de temps en temps", a ajouté l'ancien joueur du Barça.