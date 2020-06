Riyad Mahrez (Manchester City) victime d'un cambriolage à hauteur de 500.000 euros

Riyad Mahrez victime d'un Cambriolage

Riyad Mahrez a été victime d'un cambriolage à son domicile à Manchester pour un montant dépassant les 500.000 euros, rapporte dimanche la presse britannique. Les faits se sont produits le 24 avril dernier.

Des voleurs se sont introduits dans l'appartement de l'international algérien de Manchester City, en son absence, et ont fait main basse sur trois montres de luxe d'une valeur de plus de 300.000 livres (environ 330.000 euros). Plus de 50.000 livres en espèces (55.000 euros) ainsi que des bracelets Cartier et des maillots de football rares d'une valeur allant jusqu'à 150.000 livres (166.000 euros) ont également été dérobés. D'autres appartements de la résidence où vit le joueur ont aussi été cambriolés.





Il y a quelques semaines, le milieu de terrain de Tottenham Dele Alli avait été agressé lors d'un cambriolage à son domicile londonien par deux voleurs armés de couteaux qui étaient repartis avec des montres et des bijoux de luxe.