Robert Lewandowski (Bayern) finalement présent au Parc des Princes face au PSG ?

L'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, forfait contre le PSG en quarts de finale aller de la Ligue des champions mercredi, espère être en mesure de disputer le match retour le 13 avril.



Touché aux ligaments du genou droit dimanche dernier contre Andorre (3-0) avec la Pologne dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022, Robert Lewandowski sera indisponible environ quatre semaines. C'est en tout cas ce qu'avait communiqué le Bayern Munich mardi après les examens passés par l'attaquant polonais.

Selon le bi-hebdomadaire Kicker, « Lewy », qui devrait donc notamment manquer les deux rendez-vous face au Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des champions, espère pourtant secrètement être rétabli deux semaines plus tôt que prévu. Son objectif : la deuxième manche contre le PSG au Parc des Princes le mardi 13 avril.





Pour atteindre son but, Lewandowski va tout mettre en oeuvre pour récupérer le plus rapidement possible, lui qui s'est rarement retrouvé à l'infirmerie dans le passé. Alors qu'il porte un bandage au niveau de son genou doit et qu'il pourrait reprendre dans le meilleur des cas la course le lendemain du match aller face aux Parisiens, celui qui a inscrit 35 buts en seulement 25 matches de Bundesliga cette saison se dit persuadé, selon plusieurs de ses proches, de pouvoir revenir rapidement à la compétition.