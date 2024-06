Roberto Baggio, ex- Ballon d'Or, agressé chez lui lors du match Espagne-Italie









L'ancien Ballon d'Or italien Roberto Baggio a été cambriolé dans sa villa dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord-est de l'Italie et légèrement blessé au front par les malfaiteurs, rapportent les médias de la péninsule.





Le cambriolage s'est produit alors qu'il regardait avec sa famille à la télévision le match Italie-Espagne de l'Euro-2024.





Cinq malfaiteurs armés ont pénétré dans la villa située près de Vicenza et l'ex-footballeur a tenté de les arrêter mais l'un d'entre eux lui a donné un coup de crosse de pistolet sur le front.





Roberto Baggio et sa famille ont été ensuite enfermés dans une pièce tandis que les malfaiteurs fouillaient la villa à la recherche d'argent et de bijoux.





Selon le site du Corriere della Sera, ce cambriolage a duré environ 40 minutes et quand Roberto Baggio s'est rendu compte que les cambrioleurs étaient parti, il a défoncé la porte et a appelé les carabiniers.





Lui-même a dû aller à l'hôpital pour se faire mettre des points de suture sur la blessure au front.





Roberto Baggio, attaquant et Ballon d'Or en 1993, a joué dans les plus grands clubs italiens, la Juventus, l'Inter Milan ou l'AC Milan. Avec l'équipe nationale il est arrivé en finale du championnat du monde en 1994, remporté par le Brésil après les tirs au but.