Roberto Firmino quittera Liverpool à la fin de la saison

Selon une information de Sky Deutschland, confirmée par « The Athletic », Roberto Firmino a décidé de ne pas prolonger l'aventure avec Liverpool et quittera les bords de la Mersey à la fin de la saison.



Après le départ de Sadio Mané l'été dernier au Bayern Munich, c'est un autre membre du trio offensif des Reds vainqueurs de la Ligue des champions en 2019 qui va quitter Liverpool. Selon une information de Sky Deutschland, confirmée ensuite par The Athletic, Roberto Firmino (31 ans) ne continuera pas l'aventure sur les bords de la Mersey, malgré une proposition de prolongation de contrat de la part de la direction des sextuples champions d'Europe.









L'attaquant brésilien, qui n'aurait pas encore choisi sa future destination, a informé son entraîneur Jürgen Klopp de sa décision ce vendredi matin après l'entraînement, à deux jours de la réception de Manchester United pour le compte de la 26e journée de Premier League.





Sept trophées avec les Reds





Arrivé à Liverpool en 2015 en provenance de Hoffenheim, Firmino a inscrit 107 buts en 353 matches sous le maillot des Reds et remporté, en plus de la C1 en 2019 contre Tottenham (2-0), un titre de champion d'Angleterre (2020), une FA Cup (2022), une Coupe de la Ligue anglaise (2022), une Supercoupe d'Europe (2019) et un Community Shield à l'entame de cette saison. En décembre 2019, c'est lui qui avait inscrit le but de la victoire contre Flamengo (1-0 a. p.) en finale de la Coupe du monde des clubs.