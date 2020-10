Roberto Martinez: “Saelemaekers a été impressionnant”

Roberto Martinez, Coach d'Espagne

La Belgique, jeune et expérimentale, a été accrochée dans les derniers instants par la Côte d'Ivoire (1-1) jeudi en match amical. Le sélectionneur des Diables Rouges a malgré tout trouvé "très agréable de voir tous ces jeunes joueurs à l'œuvre".





Jeudi soir, l'Espagnol avait décidé de profiter de cette rencontre face aux Ivoiriens pour donner du temps de jeu à de nombreux jeunes joueurs. Il a notamment titularisé Zinho Vanheusden et Alexis Saelemaekers et fait monter Hendrik Van Crombrugge, Sebastiaan Bornauw et Joris Kayembe. Ces 5 joueurs ont fait leur début avec les Diables dès leur première convocation avec l'équipe nationale.





“Ravi du match de Vanheusden”





Après l'ouverture du score de Michy Batshuayi, la Belgique a vu la Côte d'Ivoire égaliser après un penalty concédé par Sebastiaan Bornauw. "Ce match va permettre aux jeunes de se développer, de devenir meilleurs. Sebastiaan a beaucoup grandi depuis un an et cette rencontre va encore lui permettre d'évoluer. Je suis content de l'attitude des joueurs, de notre jeu sans ballon”.





L'Espagnol, qui restait sur 12 victoires de rang avec les Diables, a ensuite passé en revue ses joueurs. "Je suis ravi du match de Zinho Vanheusden, il a été très bon défensivement, rapide sur l'homme et calme", a expliqué Martinez en évoquant le capitaine du Standard.





Comme Vanheusden, Alexis Saelemaekers a fait ses débuts avec les Diables. "Il a été très impressionnant alors qu'il n'a pas énormément joué à cette position. Il a fait un réel pas en avant en rejoignant l'AC Milan et sa performance ce jeudi soir le démontre. Il est défensivement fort et rapide. Il apporte de l'énergie.”





Inquiétude pour Benteke et Origi





Martinez a aussi voulu récompenser Hendrik Van Crombrugge, monté en fin de partie, pour tout le travail réalisé en équipe nationale. "Même si vous ne le voyez pas, il travaille beaucoup avec nous. C'est énormément d'engagement. Il méritait cette opportunité et je suis très content de le voir jouer et ainsi faire ses débuts.” Si le sélectionneur a loué la prestation de Leandro Trossard, soulignant une nette évolution en quelques mois, il s'est montré plus inquiet pour Christian Benteke, Michy Batshuayi et Divock Origi, qui jouent assez peu en club. "C'est clair qu'ils ont besoin de temps de jeu, je suis un peu inquiet”.