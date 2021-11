Roberto Martinez savoure la qualification: "Et à présent se préparer parfaitement pour le Mondial"

Roberto Martinez Coach des Diables Rouges

Le sélectionneur Roberto Martinez était ravi de la victoire 3-1 des Diables Rouges contre l'Estonie. Une victoire qui assure à la Belgique une cinquième participation de suite à un grand tournoi. "Mardi, nous essayerons de gagner au pays de Galles et ensuite le regard se tournera vers la préparation en vue du Qatar", a expliqué l'Espagnol après la rencontre.





"Le deuxième but a mis du temps à arriver", a analysé Martinez. "Mais l'Estonie a montré ses qualités. Elle n'a pas pris pour rien un point au pays de Galles. Je suis très heureux. Toute l'équipe était au niveau. Nous avons gagné 25 de nos 27 rencontres de qualification ces dernières années. C'est quelque chose dont nous devons nous souvenir. Pour atteindre de tels chiffres, tout le monde doit toujours être concentré à cent pour-cent. Et c'était aussi le cas durant cette campagne. La mentalité des jeunes était excellente."





Christian Benteke a parfaitement saisi sa chance samedi avec un but et un assist. "Christian a joué un match de grande qualité", s'est réjoui le sélectionneur. "Au cours des cinq derniers mois en club, il a connu un changement. Il a un profil unique. Aujourd'hui, il a joué comme je l'attendais. Ce n'est pas facile d'être en concurrence avec Romelu Lukaku et Michy Batshuayi. Sa position est peut-être celle avec la plus forte concurrence. Aujourd'hui il a reçu sa chance et je suis très content de lui”.





La surprise de Martinez a été l'utilisation de Timothy Castagne dans le trio défensif. "Il a joué à cette place chez les espoirs, et même à l'Atalanta et à Leicester il a été utilisé là ces dernières années. Aujourd'hui, je trouvais qu'il pouvait le faire avec nous aussi. Nous voulions le voir une fois à la position de Toby Alderweireld. Nous voulions neutraliser les contres de l'Estonie avec sa vitesse, et cela a réussi”.





Avec la qualification en poche, Martinez peut penser à la préparation pour le Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre). "Nous allons d'abord essayer de gagner au pays de Galles mardi", a précisé Martinez. "Notre 'standing' l'exige. Seulement les joueurs en top forme se déplaceront au pays de Galles. Thibaut Courtois retournera probablement à Madrid. Il n'a pu s'entraîner qu'une fois avant l'Estonie. Il n'est pas blessé, mais nous sommes prudents. Je pense que tout le monde pourra faire le déplacement, mais je ne peux pas encore le confirmer. Je ne connais pas encore la situation individuelle de chaque joueur”.