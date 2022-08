Roberto Martinez se réjouit du retour de Lukaku à Milan: “Romelu a besoin d’amour"

À 100 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, Roberto Martinez poursuit le passage en revue de ses troupes. Après les cas d’Eden Hazard et de Charles De Ketelaere, le sélectionneur évoque pour Het Laatste Nieuws les situations de Romelu Lukaku, de Dries Mertens et d’Axel Witsel, qui ont tous changé de club cet été.





Le retour de Romelu Lukaku à Milan est sans doute le transfert de l’été chez les Diables Rouges et Roberto Martinez s’en réjouit, car il est persuadé que son buteur va retrouver ses plus belles sensations avec l’Inter. “Romelu est un joueur qui joue avec le cœur. Il ne ‘volera’ jamais dans un environnement dans lequel l’impression d’avoir un rôle important. Il a besoin d’amour pour prester à son meilleur niveau.”





“On va revoir le meilleur Lukaku”





“Il est arrivé dans un effectif qui venait de gagner la Ligue des Champions et il n’a jamais ressenti de véritable connexion”, ajoute le sélectionneur. “Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais le plus important, c’est qu’il est en pleine forme. Il est prêt à relever ce défi et à tenter de gagner de nouveaux titres avec l’Inter. Il avait l’air très heureux quand il a signé son contrat et je pense qu’on va revoir le meilleur Romelu.”







“Mertens peut aussi devenir une légende en Turquie”





Dries Mertens a, lui aussi, vécu un été mouvementé. Le Louvaniste espérait rester à Naples, il a finalement rejoint la Turquie et Galatasaray. “Un transfert fantastique” pour Roberto Martinez. “J’étais un peu inquiet par rapport à Dries. Parce que le Napoli est un club très spécifique où le foot est presque une religion, où les fans sont très proches des joueurs. C’est aussi le cas à Galatasaray. Dries a besoin de ça et Galatasaray a besoin de joueurs comme Dries Mertens. Il peut aussi devenir une légende en Turquie.”