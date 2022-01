Roger Milla sur les pays Maghrébins : ''Ce sont eux qui mettent toujours le bordel''

Plus que quelques heures avant le début de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Mais face à la nouvelle hausse des cas de COVID 19, la compétition a failli être annulée sous la pression de la FIFA et de nombreux clubs européens. Cependant, la Confédération Africaine de Football et le pays organisateur, le Cameroun, ont tenu bon.





Lors d'une interview accordée à TV5 monde, la légende du football camerounais, Roger Milla n'a pas apprécié la position de certains pays du nord de l'Afrique dans cette affaire.