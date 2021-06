Roland-Garros 2021 : en patronne, Iga Swiatek écarte Marta Kostyuk et rallie les quarts de finale

La tenante du titre sera au rendez-vous des quarts de finale après sa victoire face à Marta Kostyuk.



Iga Swiatek continue son bilan au presque parfait à Roland-Garros. La tenante du titre s'est qualifiée lundi 7 juin pour les quarts de finale en écartant l'Ukrainienne Marta Kostyuk en deux sets en night session (6-3, 6-4 en 1h32). Appliquée face à la 81e mondiale, la Polonaise adore toujours autant la terre battue de Roland-Garros depuis ses débuts en 2019. Elle n'a perdu que trois sets en trois éditions, et est invaincue depuis sa seule défaite face à Simona Halep en huitème de finale en 2019, soit 11 matchs sans revers et aucun set perdu depuis.





Lundi soir, la 9e mondiale a été bousculée par l'agressivité de l'Ukrainienne lors des premiers échanges, au point d'être breakée dès son deuxième jeu de service. Mais elle a ensuite su resserrer son jeu en faisant moins de fautes aux moments décisifs : en convertissant sa première balle de break à 5-3 dans la première manche, puis à 1-1 dans la deuxième.





Seule survivante du top 10





Plus sûre de sa force ensuite, la Polonaise a déroulé pour s'imposer en deux manches sans réellement douter face à une Ukrainaienne sans solutions. Swiatek sera la seule rescapée du top 10 WTA lors des quarts de finale après l'élimination de Sofia Kenin (n°5) lundi et celle de Serena Williams (n°8) dimanche. Elle affrontera Maria Sakkari, tombeuse avec autorité de la dernière finaliste Kenin (6-1, 6-3) et tête de série la plus haute (n°17) après la Polonaise.