Roland-Garros 2021 : Roger Federer s'impose au bout de la nuit parisienne

Roger Federer a dû puiser dans ses ressources pour s’imposer face à Dominik Koepfer au 3e tour de Roland-Garros.







Dans la froideur du court Philippe-Chatrier, sans spectateurs, Roger Federer a été poussé dans ses retranchements par l’Allemand Dominik Koepfer. Mais fort de son expérience, il s’en est sorti au bout de la nuit, dimanche 6 juin : 7-6, 6-7, 7-6, 7-5.





Il avait déjà disputé des night sessions sur d’autres tournois du Grand Chelem, mais jamais à huis clos. Devant les tribunes vides du court central et face à un adversaire en sur régime, Roger Federer a manqué de jus à plusieurs reprises, avant de finalement l’emporter. Sa science du jeu et son expérience lui ont permis de se défaire du piège tendu par Koepfer durant des sets rallongés jusqu’au jeu décisif.





Federer à l'expérience





Dans le premier set, Federer s’est montré très bon au filet, en y gagnant 19 points, mais il n’a converti aucune de ses cinq balles de break. Dans le deuxième set, toujours aussi disputé, le Suisse a multiplié les fautes directes et a commencé à se montrer moins prolifique au filet. Il est alors apparu usé physiquement. Moins lucide, il a immédiatement concédé le break et la deuxième manche sur une erreur d’appréciation de la longueur de la balle.





Parfois désabusé, et alors que son adversaire s’encourageait par des cris de rage, Federer a pioché physiquement à l’entame du troisième set, enchaînant les fautes directes. Impérial au filet en début de partie, le Suisse a commencé a eu de plus en plus de mal à aller chercher les balles et à retourner les services de Koepfer.





Mais même sans briller, l’ancien numéro 1 mondial a serré des dents. Il a fait parler son expérience face à un adversaire qui disputait le troisième tour de Roland-Garros pour la première fois. Au prochain tour, il affrontera Matteo Berrettini.