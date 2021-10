Ronald Koeman (Barça) : « Laporta a été clair »

Ronald Koeman, dont l'équipe a encore perdu, ce samedi contre l'Atlético (0-2), a demandé et obtenu le soutien de son président Joan Laporta.







Ronald Koeman (entraîneur du Barça, battu 0-2 sur la pelouse de l'Atlético) : « Je suis triste de ce résultat. Le premier but est évitable car nous avions identifié leur plan de jeu et ils marquent quand même en perçant dans l'axe. Le deuxième but juste avant la pause nous tue. Nous n'avons pas créé beaucoup de jeu, mais c'est difficile contre eux. Il y a des solutions, mais tout ne s'améliorera pas du jour au lendemain. Il faut faire confiance aux jeunes et espérer qu'on récupère nos joueurs offensifs blessés rapidement. J'ai eu Joan Laporta hier soir (vendredi) et ce matin au téléphone. J'avais demandé qu'il se positionne publiquement, et il l'a fait en me confirmant après avoir parlé avec les autres dirigeants. Il a été clair, et le vestiaire devait savoir. Cela me donne beaucoup de tranquillité. Après la trêve, nous avons trois matches à domicile. Il faudra tout gagner. »