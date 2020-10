Ronald Koeman s'est exprimé sur sa relation avec Lionel Messi

Alors qu'il avait annoncé officiellement son envie de quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi a finalement décidé de rester dans son club de toujours une saison de plus. Dans un entretien accordé à la chaîne néerlandaise NOS, le nouvel entraîneur catalan, Ronald Koeman, est revenu sur cet épisode.











"Il fait tout ce que j'attends d'un joueur et d'un capitaine. Après avoir signé en tant qu'entraîneur, j'ai immédiatement contacté Leo. Je suis allé chez lui et lui ai parlé de son avenir. Il était clair sur son mécontentement. En fin de compte, cela s'est bien passé et dès le moment où il a indiqué qu'il continuerait, il a fait tout ce que j'attendais de lui", a confié le technicien néerlandais.